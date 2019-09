COD Modern Warfare : une bêta dès demain pour pouvoir s'essayer au total cross-play

fera partie de ces gros titres en charge de démonter les barrières entre supports avec son total cross-play (optionnel néanmoins) qui sera disponible dès le lancement et même dès ce week-end dans le cadre d'une bêta en deux parties.19 au 20 septembre : tous supports, pour ceux qui ont précommandé21 au 23 septembre : tous supports sans conditionsComme pourou encore, le cross-play ne sera accessible qu'à condition de se créer un compte Call of Duty qui permettra d'être repéré d'une machine à l'autre, même si Infinity Ward n'a pas encore confirmé s'il en sera de même pour la progression.Dernier point d'évidence : les options empêcheront de base les joueurs « manette » et « clavier/souris » de se faire face, même si rien n'empêchera de créer votre propre playlist pour enlever cette restriction.Le jeu complet (hors suivi gratuit quoi) sortira le 25 octobre sur PC, PS4 & One.