Koei Tecmo précise ses plans concernantavec une sortie annoncée pour le 19 décembre sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, pendant que l'occident attendra février 2020 où s'ajouteront des versions PC et Xbox One.Outre les nouveaux scénarios, armes et compétences, sept personnages supplémentaires viendront s'ajouter à cette édition (pour un total record de 177 combattants) dont :- Gaïa (inédit)- Hadés (inédit)- Jeanne d'Arc (Bladestorm)- Hayabusa (Ninja Gaiden)- Achilles (Warriors : Legend of Troy)