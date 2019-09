Mario & Sonic JO 2020 montre ses ''épreuves Rêve''

Pour bien montrer que l'édition 2020 deproposera un contenu plus copieux que les précédents épisodes, SEGA annonce qu'en plus des 21 épreuves (dont quatre inédites) et des 10 épreuves version 2D, le titre accueillera trois mini-jeux évidemment jouables à plusieurs et dont on peut retrouver la présentation dans le trailer ci-dessous.La sortie est prévue le 8 novembre sur Switch tandis que l'adaptation plus officielle et « réaliste » attendra elle l'année prochaine sur tous les supports (même si déjà disponible au Japon).