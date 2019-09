Fairy Tail se livre plus en détails

Koei Tecmo et Gust ont donné quelques nouvelles de la future adaptation dedont on offre déjà les honneurs d'éviter le classique versus battle pour un vrai RPG qui prendra place après l'arc Tenrou, une bonne occasion pour mettre en avant la reconstruction de l'île aux travers de missions à accepter. L'Arc des Grand Jeux Magiques constituera globalement la première moitié du jeu, et l'on nous promet déjà des petites histoires/quêtes inédites, mais également du post-game.Coté système de jeu, on retrouve les fondamentaux du genre qui sied parfaitement à la franchise avec une carte du monde et plusieurs villes à visiter (dont au moins Magnolia Town et Crocus), et des combats au tour par tour qui joueront énormément sur les attaques de zones, mais également des conditions de match autant pour pouvoir balancer des attaques en coopération que pouvoir récupérer des MP gratos après la victoire.Actuellement à 50 % de son développement, le titre doit sortir l'année prochaine sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.UP :- Plus d'infos tomberont le mois prochain.