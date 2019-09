Tales of Arise : le nouveau trailer

Bandai Namco aura attendu la toute dernière ligne droite du TGS pour enfin en montrer plus sur sonavec ce court trailer remettant en avant les deux personnages déjà annoncés (Alphen et Shionne) tout en teasant un troisième qui attendra son heure pour la présentation.Promis comme un ambitieux renouveau pour la franchise en plus d'être le premier épisode propre à cette génération (il était temps à un an de la ligne d'arrivée…), le titre sortira courant 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.