Encore du gameplay mais cette fois pouravec directement des excuses sur le rendu de l'upload (pas mieux pour l'instant), mais toujours ça de pris pour ce projet qui n'a rien d'un AAA mais qui garde l'honneur d'être un remake bien plus ambitieux que ce qui nous était servi avec le deuxième épisode.Qu'ils soient ou non passés par l'original via la compilation Switch (ou autre), les intéressés pourront découvrir ce titre le 24 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.