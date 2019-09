Encore du gameplay pour Yakuza : Like a Dragon

Toujours dans le cadre du TGS,s'est comme d'autres offert une seconde présentation vidéo pour nous laisser découvrir les recoins de Yokohama, nouvelle zone dans une franchise qui s'est jusque là contenté de Kamurocho (que l'on retrouvera néanmoins, sans que l'on sache encore de quelle façon exactement).Bien plus vaste, le quartier ne fera pas que l'objet de diverses bastons désormais « RPG » mais aussi d'activités annexes, la première vidéo nous montrant par exemple un aperçu du fameux jeu kart, tandis que la deuxième nous laisser jeter un œil aux pachinslot. SEGA ne s'est pas encore attardé en détails sur les bornes d'arcade et tout juste sait-on qu'on y retrouvera au moins du Out-Run et du Virtua Fighter (le premier).