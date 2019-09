New Guilty Gear : le trailer du TGS

Annoncé lors du dernier EVO, celui que l'on nommera pour le momentrevient s'illustrer avec un second trailer pour montrer à nouveau Sol Badguy et Ky Kiske, tout en confirmant la présence de May au casting.Un troisième trailer sera en outre lâché durant le CEOtaku 2019 (27 au 29 septembre) avec également ce qu'il faut de gameplay durant l'ArcRevo World Tour (16 au 17 novembre).Le jeu arrivera lui courant 2020, au moins sur PlayStation 4.