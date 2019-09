Ring Fit Adventure : la ''nouvelle expérience'' Fitness de Nintendo pour la Switch

Ce n'est pas « Wii Fit » mais plutôt « Ring Fit » ou plus précisément, la nouvelle expérience très casual de Nintendo après deux premières tentatives sur Switch, à savoiret la gammeDans cette vidéo dont le doublage n'est pas sans rappeler une boutique téléachat de la TNT, on nous explique donc le concept, à savoir la présence d'un « Ring-Con » et d'une sangle dont le but premier sera de vous faire perdre votre surplus de bide (ou en tout cas garder un semblant de forme) avec un jeu qui proposera un vrai mode aventure fait de 20 chapitres, et d'une partie mini-jeu à pratiquer en famille (chacun son tour forcément).Sortie prévue le 18 octobre, pour plus ou moins l'équivalent de 79,99$.