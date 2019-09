Gunvolt Chronicles : le trailer du TGS

Annoncé au départ comme une exclusivité Switch avant d'être confirmé également sur PC et PlayStation 4 puis plus tard sur Xbox One,vient s'illustrer avec cette bande-annonce spéciale TGS, nous rappelant que le titre doit sortir ce 26 septembre mondialement.N'oublions pas que malgré les ressemblances avec les précédents, il ne s'agit pas du véritable troisième opus mais d'un chapitre à part qui mettra en avant un nouveau héros (Copen) et une nouvelle mécanique de support.