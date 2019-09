Focus Home : trailer de lancement pour GreedFall, et une nouvelle vidéo pour The Surge 2

Deux vidéos d'un coup de la part de Focus Home avec pour commencer de la CG pour servir de trailer de lancement de, la nouvelle production des français de Spiders à ambiance relative découverte du « nouveau monde », même si certains ont déjà devancé votre équipage depuis bien longtemps, menant à la création des habituelles factions avec tout ce qu'il faut de choix et conséquences.Sortie prévue ce 10 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Un peu plus tardivement mais toujours pour ce mois-ci (24 septembre),accueille un nouveau trailer pour mettre en avant une feature déjà bien connue des fans du premier épisode : la possibilité de cibler une partie précise d'un adversaire pour la récupérer après trépas. Cela peut concerner aussi bien un morceau d'exosquelette qu'une arme.