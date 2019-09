Bandai Namco nous annonce que le lancement de la Saison 3 des'effectuera le 10 septembre avec l'arrivée de Zafina (tiré du précédent épisode) et une grosse MAJ coté équilibrage et fonctionnalités diverses.Le Season Pass inclura également par la suite un nouveau stage et trois autres combattants, dont l'inédit Leroy Smith qui devrait monter sur le ring cet hiver.