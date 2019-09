NSO : 20 jeux Snes débarquent aujourd'hui NSO : 20 jeux Snes débarquent aujourd'hui

Autre rumeur dans le vrai et qui fait franchement plaisir tant le catalogue Nes est en partie épongé (et que les gros titres restants sont entre les mains de certains tiers) : c'est au tour de la Super Nintendo de débarquer dans le catalogue NSO avec une vingtaine de jeux dès aujourd'hui pour les abonnés !



- Super Mario World

- Super Mario Kart

- The Legend of Zelda : A Link to the Past

- Super Metroid

- Stunt Race FX

- Kirby's Dream Land 3

- Yoshi's Island

- Starfox

- F-Zero

- Pilotwings

- Kirby's Dream Course

- Brawl Brothers

- Breath of Fire

- Demon's Crest

- Joe & Mac 2

- Super E.D.F.

- Super Ghouls'n Ghosts

- Super Soccer

- Super Puyo Puyo 2

- Super Tennis



Tous les jeux proposent une fonction de quick-save ainsi que le rewind, et bien entendu, d'autres jeux arriveront les mois suivants.