Hayabusa de retour dans Warriors Orochi 4 U

Sept nouveaux personnages viendront s'ajouter au casting de(pour un total record de 177 combattants) et après l'unique inédite Gaïa et le retour de Jeanne d'Arc, c'est maintenant Ryu Hayabusa qui se voit confirmé, déjà apparu dans le troisième épisode et surtout star de la franchise(dont on ne refuserait pas quelques nouvelles d'ailleurs).Sortie prévue en février 2020 sur tous les supports, en boîte mais également sous la forme d'une extension pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base.