Borderlands 3 : premiers détails sur le suivi, pendant que Borderlands 2 VR se met à jour sur PS4

C'est en fin de semaine prochaine (le 13 septembre) que débarquera enfinqui comme les précédents bénéficiera d'un gros suivi dont Gearbox nous offre les premiers détails avec le visuel ci-dessous.Voici ce que l'on retiendra donc de cette première période qui couvrira de la fin d'année à l'hiver (donc jusqu'en février 2020) :- MAJ gratuite qui ajoutera de nouveaux défis et récompenses.- Deuxième MAJ gratuite, bien plus copieuse, avec nouveaux ennemis & boss et une zone supplémentaire.- Lancement de la première extension.Un suivi qui permettra également de pousser le endgame qui, déjà dès le lancement :- Ouvrira l'accès au rang Gardien pour booster vos stats.- Débloquera la difficulté ultime en mode New Game + (avec du meilleur loot).- Vous permettra d'accéder au terminal Mayhem, ce dernier vous donnant le choix d'activer trois modes de malus (ennemis plus forts, etc.) pour en contrepartie chopper davantage d'expérience et de récompenses.Parallèlement, Gearbox a annoncé queira faire un tour sur PC d'ici la fin d'année, sans préciser encore les plates-formes (Steam, Epic Games Store…).De leur coté, les joueurs PlayStation 4 qui ont déjà accueilli le titre depuis décembre 2018 bénéficieront d'une grosse MAJ ce vendredi 6 septembre, ajoutant gratuitement tous les DLC et extensions de cet épisode pour s'y livrer en réalité virtuelle. Un ajout inclus d'office dans la future version PC.