Warriors Orochi 4 Ultimate confirmé en Europe Warriors Orochi 4 Ultimate confirmé en Europe

Prévu pour décembre sur les terres japonaises, Warriors Orochi 4 Ultimate ne tardera pas comme prévu à faire son voyage jusqu'à l'occident avec une sortie annoncée pour février 2020 sur tous les supports, donc PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Au programme de cette habituelle version « ++ », sept nouveaux personnages (pour 177 au total) dont la nouvelle Gaïa et le retour de six anciens, incluant Jeanne d'Arc de Bladestorm. Omega Force en profitera pour ajouter un paquet de nouvelles armes, de nouveaux scénarios, quelques refontes sur l'HUD et le gameplay, et un nouveau système d'attaques Musô en coopération.



Si le titre sera vendu plein pot, notez tout de même que les possesseurs de l'original pourront directement acheter le nouveau contenu sous la forme d'une extension (dont le prix reste à spécifier mais on devrait tourner à environ 30€).