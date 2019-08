Persona 5 Royal s'offre deux trailers, pendant que Scramble prend enfin RDV

En cette fin d'année, les japonais auront de quoi goûter à nouveaux aux joies deavec tout d'abord la sortie de la version « Royal » le 31 octobre (printemps 2020 chez nous), s'offrant ici deux nouveaux trailers : le premier pour faire le point de la situation avec notamment le nouveau thème d'ouverture et une mise en avant de la petite nouvelle Kasumi, le deuxième pour montrer que Joker reste quand même le héros de cet épisode.En complément de tout cela, une troisième vidéo est tombée, servant de teasing pour indiquer que le beat'em alldonnera enfin de ses nouvelles le 24 octobre. Signé Omega Force, spécialisé depuis longtemps dans la boucherie de masse, ce spin-off sortira on ne sait quand sur PS4 et Switch.