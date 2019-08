Activision signale que c'est ce vendredi aux alentours de 16h00 que débutera le nouvel event de, consacré comme prévu à l'univers de Spyro avec nouveaux personnages et skins à débloquer, ainsi que l'arrivée d'un circuit inédit.Comme pour les précédents Grand Prix, celui-là restera actif pendant environ un mois, et on ignore si le développeur offrira ensuite de nouveaux events du genre.