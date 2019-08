Final Fantasy VIII, c'est 9,6 millions de ventes avant la sortie de son remaster

C'est la semaine prochaine, le 3 septembre précisément, queaura enfin droit à son petit remaster sur tous les supports, seul épisode de la franchise à ne jamais avoir bénéficié d'un lifting au point que l'on pensait que Square Enix allait nous balancer l'excuse des « assets perdus ».Et histoire de montrer la puissance commerciale de ce chapitre qui a pourtant divisé à l'époque autant sur son thème que son système de jeu, l'éditeur revendique aujourd'hui 9,6 millions de ventes, ce chiffre cumulant la version d'origine (PS1), le portage PC et ce qui a pu être gratté avec l'édition Classic sur PS3/Vita/PSP.Cela le classe dans le top 3 des meilleures ventes de la série, devant(8,4 millions au dernier rapport) et derrière le pilier(11 millions, sachant que ce chiffre date d'il y a 4 ans). On ignore juste où il se situe par rapport àet ses 8,5 millions revendiqués « avant » son remaster disponible aujourd'hui sur toutes les machines.