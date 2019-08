Ghost Recon Breakpoint montre sa partie PVP

Si le coeur de l'expériencerestera forcément sa grosse campagne et son post-game, aussi bien jouable en solo qu'en coopération (mais mieux vaut en coopération), Ubisoft tient à nous présenter la partie « Ghost War », aka le mode PVP jouable 4v4 avec une progression partagée avec la campagne, deux modes de jeu, six classes, et ce qu'il faut « d'intensité » par une zone de combat qui se rétrécit au fur et à mesure (tiens tiens tiens…).Sortie prévue le 4 octobre sur PC (Epic Games Store), PlayStation 4 et Xbox One.