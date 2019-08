Contra Rogue Corps présente son PVP

Déjà mal aimé et on se demande bien pourquoi (nan en fait, on sait),vient également s'afficher en cette période GamesCom avec pour commencer un trailer pour nous indiquer que, outre la campagne solo, nous aurons également droit à du PVP jouable en local comme en ligne (jusqu'à huit). Admettons.Et sinon, parce qu'il doit y avoir déjà des intéressés qui font et pensent ce qu'ils veulent, sachez qu'une édition spéciale à 44,99€ (29,99€ la standard) inclura un Season Pass fait de divers DLC encore inconnus mais attendus dans les quatre mois suivant le lancement. Ce dernier reste d'ailleurs prévu pour le 26 septembre sur tous les supports.