Bandai Namco nous en a montré un peu plus sur sonà l'occasion d'un live IGN spécial GamesCom, présentant bien évidemment la partie Cell récemment confirmée, tandis qu'on attend toujours qu'il en soit de même coté Buu afin d'avoir l'essentiel de la série.L'éditeur a encore quelques mois pour officialiser cela, le titre n'étant pas attendu avant début 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.