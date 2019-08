Chernobylite se montre pour la GamesCom

Auteur de l'intéressant mais imparfaitsorti il y a quelques années, le studio The Farm 51 planche actuellement sur, nouveau FPS solo à ambiance qui vient justement donner de ses nouvelles avec ce trailer Gamescom.Les intéressés sont de toute manière nombreux puisque le Kickstarter d'aide au développement a reçu le double de la somme souhaitée, et on attendra de voir ce que donne le produit final durant le second semestre 2020, uniquement sur PC dans un premier temps puis plus tard sur consoles (ce qui vu le timing signifie de la Next Gen ou au mieux cross-gen).