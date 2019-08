Avengers : la présentation version longue

Balancé à l'E3 uniquement en behind-close-door, la version longue de la présentation d'(le prologue en l'occurrence) est à présent disponible pour le peuple avec 18 minutes de gameplay nous faisant découvrir quelques uns des personnages jouables, le tout dans une build plus récente.Prévu pour mai 2020 (PC, PS4, One), le titre adoptera un modèle de jeu à service avec un suivi totalement gratuit fait de nouvelles missions, zones et personnages (dont Ant-Man).