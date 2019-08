Dans, prochain projet des français des Spiders, l'action et l'exploration auront beau être mis en avant, il ne faudra pas oublier que votre avatar est avant tout un « diplomate » qui devra pourparlers avec les différentes factions, mais aussi faire attention à ce que vos décisions ne froissent pas vos divers compagnons qui ne manquent pas d'à-priori.Sortie prévue le 10 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.