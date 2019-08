Ancestors Odyssey : nouvelle présentation

La Private Division de Take-Two nous offre des nouvelles de, nouvelle production de Patrice Désilets nous invitant à découvrir les prémisses de l'humanité au travers des primates, avec ici une mise en avant du système « RPG » où le clan évoluera à travers les âges en fonction de vos décisions à chaque génération.On ajoute à cela les premières minutes de l'aventure (par IGN) et on invite les PCistes à retourner attendre jusqu'au 27 août, tandis que joueurs PS4 & One patienteront jusqu'en décembre.