Modern Warfare : le 2V2 à l'essai ce week-end (PS4)

Pour ceux qui veulent vérifier si le nouveau mode Gunfight (2V2) deest aussi nerveux que les influenceurs le prétendent, sachez que cette nouveauté sera disponible à l'essai ce week-end (du 23 au 25 août), exclusivement sur PlayStation 4 et sans avoir besoin de l'abonnement PS Plus. Cinq maps seront accessibles durant cette « Alpha ».Le jeu complet reste lui attendu pour le 25 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.