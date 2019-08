Disintegration : premier trailer et infos

Le mystérieuxa également eu sa première présentation avec un trailer que voici et une sortie annoncée pour 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Supporté par la branche Private Division de Take-Two, ce titre est le premier projet de Marcus Letho, directeur artistique du premieret il faut croire que le mec à a patte Bungie dans le sang tant on ressent cette esthétique déjà aperçue dansLe titre offrira du multi mais aussi une vraie campagne solo avec son synopsis très SF : dans un futur lointain où l'humanité fait face à de nombreuses pénuries et autres catastrophes climatiques, les scientifiques ont mis au point « une idée comme une autre » pour assurer la survie de l'espèce, à savoir transposer notre cerveau dans des androïdes. Problème, cette tendance a pris tellement de poids qu'elle est devenue une loi, créant une guerre mondiale face aux « rebelles » qui cherchent à conserver leur corps humain.