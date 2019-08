Oninaki : dernier trailer avant la sortie

C'est cette semaine et plus précisément jeudi que sortirasur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, titre disponible à l'essai depuis quelques semaines grâce à sa démo (uniquement sur consoles) mais qui ne se refuse pas à un trailer de lancement, uniquement disponible en VO pour le moment.Pour rappel, ce nouveau produit de Tokyo RPG Factory délaissera le tour par tour pour du véritable action-RPG, avec un système de « démons » à obtenir et à améliorer, chacun possédant d'ailleurs sa propre petite histoire. On vous ajoute quelques exemples ci-dessous.