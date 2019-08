Sniper Ghost Warrior Contracts : trailer et date

Après l'échec critique et commercial de, CI Games tentera de sauver la licence et une partie de son CA avec, épisode qui abandonne le monde ouvert mais pas trop puisque nous aurons tout de même droit à cinq régions proposant un minimum de liberté, ajoutant de nouveaux gadgets et une gestion plus poussée de la balistique.Comme le titre du jeu l'indique, on parle ici avant tout de « contrats » avec un paquet de cible même si seuls 25 seront au coeur du scénario, le reste étant laissé à l'envie du joueur via diverses quêtes annexes réparties sur les territoires et dont voici ci-dessous une présentation du deuxième.Sortie prévue le 22 novembre, incluant un mode multi qui proposera ses propres maps.