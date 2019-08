Europe : Persona 5 Royal pour le printemps 2020

On s'y attendait un peu mais sachez qu'il est désormais acquis qu'il faudra patienter bien plus qu'au Japon (31 octobre) pour découvrir, Atlus annonçant un lancement occidental pour le printemps 2020, exclusivement sur PlayStation 4.On ajoute à cela un petit trailer d'annonce ainsi qu'une grosse fournée de visuels, et reste maintenant à voir si le miracle aura lieu pour une traduction dans notre langue.