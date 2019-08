Après le Tigrex et le Nargacuga, voici maintenant une vidéo de présentation pour l'une des nouvelles bestioles de, donc le Glavenus, introduit dans la saga avec Generations sur 3DS.Capcom ajoute à cela une petite visite rapide de Seliana, le nouveau Hub de cette extension qui arrivera le 6 septembre sur PlayStation 4 et Xbox One, puis en janvier 2020 sur PC.