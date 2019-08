Doom Eternal présente sa partie multijoueur

Dans, il y aura évidemment la grosse campagne solo, mais également une partie multijoueur comme le reboot de 2016, à ceci-près qu'on ne parle pas de Deathmatch classique mais du « Battlemode » qui va tenter l'expérience du 1V2 : un incarne le Doom Slayer, l'autre deux monstres parmi cinq jouables, le tout sur six arènes au départ.En voici un aperçu complet, en notant que contrairement à la campagne qui fait l'objet d'un Season Pass (deux extensions prévues), le multi aura lui un suivi gratuit avec de nouvelles maps et démons.Sortie prévue le 22 novembre sur PC, PS4, One et Switch.