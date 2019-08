GOLD depuis une poignée de jours,arrive dans la dernière étape de sa campagne de communication (hors suivi) avec aujourd'hui un nouveau trailer toujours aussi foufou, auquel on ajoutera la présentation du dernier personnage jouable (FL4K) et enfin pour les plus curieux la première heure de jeu publiée par le site VG247.Sortie prévue le 13 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (plus tard sur Stadia).