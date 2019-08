Biomutant montre ses deux éditions spéciales

Toujours sans date de sortie mais qui sait si la situation ne se débloquera pas durant la GamesCom, lede THQ Nordic ne perd pas de temps et affiche de suite ses deux éditions spéciales, avec d'un coté le collector à 109,99€ ajoutant une figurine qu'on espère de qualité vu que le reste ne sera constitué que de l'OST et un poster.L'édition Atomic ne fait elle pas dans la demi-mesure avec ses 399,99€ demandés aux plus gros fan, avec à l'intérieur la même chose que le collector, sauf la figurine remplacée par un joli morceau de 60cm par 25, accompagné en bonus d'un T-Shirt et ce que l'on appelle un tapis de souris « Overzise » (80x35cm).