Romancing SaGa 3 termine enfin son chantier

Toujours sans date de sortie au Japon et encore moins en occident (même si Square Enix a déjà validé l'exportation),a tout de même ses chances de débarquer dans les prochains mois vu que son directeur Akitoshi Kawazu vient d'affirmer que lui et son équipe sont en train d'apposer les dernières finitions. Le titre sera d'ailleurs présent sur la scène du TGS, soit une probable occasion de livrer une date précise, au moins pour l'archipel.Kawazu indique en outre que cette remasterisation gardera l'essence de l'original, et donc qu'il n'y aura quasiment aucun changement coté gameplay et formule, même si les vieux fans seront tentés d'y revenir par l'apport de nouveaux scénarios et donjons inédits.Comme pour, ce troisième opus ratissera large coté supports : PC, PS4, One, Switch, PS Vita et mobiles.