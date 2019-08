Guilty Gear 2020 : ASW veut miser sur une ''reconstruction complète'' de la série

Après avoir fait forte impression durant l'EVO via le seul et unique teaser disponible pour le moment, le nouveauentend bien faire sa propre révolution, avec des changements drastiques, et même peut-être à risque comme le déclare son producteur Daisuke Ishiwatari :Prévu pour se dévoiler plus en détails lors de l'ArcRevo 2019 (16 et 17 novembre), cette sorte de reboot arrivera courant 2020 au moins sur PlayStation 4, avec on le sait déjà la volonté de réduire le nombre de mécaniques pour ouvrir la série à un plus large nombre sans pour autant y perdre en profondeur. De quoi faire écho aux propos de Yoshinori Ono (Street Fighter, entre autres) qui évoquait il y a dix ans déjà qu'à trop vouloir complexifier un système, on n'obtient qu'une fuite de sa propre communauté.