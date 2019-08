GreedFall : un trailer Overview pour tout savoir

Un mois avant son lancement (le 10 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One), le RPGcommence à achever sa communication avec cette fois un trailer overview, montrant tout ce que l'on doit attendre de cette nouvelle production des français de Spiders, du créateur d'avatar au système de combat en passant par les compagnons et les diverses manières de résoudre une quête.Comme indiqué le mois dernier,sera la toute dernière collaboration entre le studio et Focus Home, Spiders venant d'être racheté par le concurrent BigBen.