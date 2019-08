Modern Warfare : le multi se dévoile, le cross-play se confirme et la bêta se date

Activision a donc enfin présenté hier soir sa partie multi deavec ses nouveaux modes dont le 2V2 déjà évoqués et d'autres plus spectaculaires en 20V20, incluant de rares petits véhicules et le retour annoncé des killstreaks. Le tout bénéficiera pour la première fois d'un suivi gratuit, tandis que l'éditeur confirme pleinement l'arrivée du cross-play avec un petit détail à retenir concernant les joueurs PC : ceux sur clavier/souris resteront entre eux pour des raisons d'équilibre, et il faudra sélectionner le jeu à manette pour avoir le droit de rencontrer les consoleux (bien entendu, il vous sera interdit de changer de configuration en plein match).Coté bêta, suivez bien ceci :- 12 au 16 septembre si vous avez précommandé le jeu sur PS4- 14 au 16 septembre pour tous les joueurs PS4- 19 au 23 septembre si vous avez précommandé le jeu sur PC & One (+ les joueurs PS4)- 21 au 23 septembre pour tout le monde sans exceptionEnfin, un collector « Dark Edition » à environ 200€ sera au programme avec son Steelbook et des lunettes de vision nocturne si vous voulez faire mumuse dans votre jardin de nuit.