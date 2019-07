Sniper Elite 3 Ultimate Edition daté sur Switch

Toujours dans sa volonté de gratter quelques billets en attendant l'annonce du cinquième épisode en 2020, Rebellion sortira une « Ultimate Edition » desur Switch, désormais daté au 1er octobre en boîte comme en dématérialisé.On y retrouvera tout le contenu de l'original (ainsi que les DLC) avec en bonus une option d'aide à la gyroscopie et la possibilité d'y jouer en coopération local avec deux consoles (sinon, y a le online).On rappelle qu'un épisode VR est actuellement en chantier, et que le spin-offconnaîtra un quatrième chapitre l'année prochaine sur PC, PS4 & One.