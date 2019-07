Crash Team Racing NF : le Grand Prix 2 détaillé

Activision et Beenox dévoilent le programme de « Back N. Time », deuxième Grand Prix dequi se tiendra du 2 au 25 août, avec notamment l'ajout d'un tracés supplémentaire.Dans la boutique Pit Shop :- Deux nouveaux personnages : Baby Crash et Baby Coco- Nouveau kart- Quelques stickers- Plusieurs skins de personnagesA débloquer :- 17 items/skins- Nouveau personnage : Baby T.En passant, pour ceux que ça intéresse, les Wumpa Points à dépenser dans la boutique pourront cette fois être achetés avec votre carte-bleue pour « aller plus vite ».