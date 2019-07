Super Smash Bros Ultimate x Dragon Quest : le résumé de la présentation (+ MAJ 4.0)

Après Joker, et comme on le sait tous depuis l'E3, le deuxième représentant du Season Pass desera ou plutôt seront les héros de la franchise, avec en tête d'affiche celui du XI mais avec possibilité de sélectionner également ceux du III, IV et VIII (le reste apparaîtra juste dans le Final Smash).Le DLC sera lâché ce mercredi individuellement, et disponible de suite pour les possesseurs du Pass.Tout ce qu'on doit retenir de cette vidéo :- Rappel de la sortie dele 27 septembre.- Présentation des quatre héros (III, IV, VIII & XI), tous avec un costume alternatif.- Présentation du nouveau stage.- Huit nouvelles musiques.- Nouveaux esprits à débloquer.- 5,99€ l'ensemble dès demain.- Disponible dès aujourd'hui pour les possesseurs du pass.- Nouveaux costumes pour les Mii (0,80€ le costume).- Mise à jour 4.0 disponible.- Nouvelle option pour le Final Smash- Mode très facile pour l'Aventure- Nouvelle option de pari en mode spectateur (avec récompenses)- Mode tournoi en ligne- Arrivée prochaine des tournois event- Davantage d'options pour le mode clip