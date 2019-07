Comme annoncé il y a plus tôt cet été, Goku ne sera pas l'unique personnage jouable de, et l'event ACG de Hong Kong a d'ailleurs permis de mettre en avant les capacités de Piccolo, en rappelant que les deux autres protagonistes annoncés sont Gohan et Vegeta (ce dernier à partir de l'arc Namek pour d'évidentes raisons scénaristiques).Sortie prévue début 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.