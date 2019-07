Blair Witch s'offre un premier trailer

Déjà montré à deux reprises, l'adaptation deaccueille aujourd'hui son premier trailer officiel (ainsi que deux visuels) pour préparer doucement son lancement prévu dans un mois, plus précisément le 30 août sur PC et Xbox One (en étant directement intégré au Xbox Game Pass).Les développeurs de Bloober Team ont ici fait le choix du jeu essentiellement narratif (fourni avec de l'exploration et quelques affrontements), où la seule présence amicale dans cette forêt maudite sera votre compagnon canin.