Nouvelle vidéo de présentation pour Astral Chain

Après dix grosses minutes de présentation pourpeu après la période E3, Nintendo et Platinum Games nous en offre huit minutes de plus au travers de cette vidéo exclusivement en japonais pour le moment, et permettant de faire un petit rappel du programme : un pur jeu d'action dans lequel vous pourrez choisir un avatar (homme ou femme), accompagné dans un cas comme l'autre de « Légion », une arme vivante (plusieurs types disponibles) avec laquelle vous allez agir en binôme lors des combats.Cette nouvelle licence fera partie de la dernière ligne droite du mois d'août, aux cotés d'ou encore