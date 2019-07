Wolfenstein Youngblood : trailer de lancement

Bethesda Softworks pose sur notre chemin le trailer de lancement dédié à, et c'est parfaitement normal vu que le jeu sort ce vendredi sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Ce « spin-off qui est en fait la suite du troisième épisode encore non sorti de la trilogie Blazkowicz » sera plus court que le précédent, mais disposera d'une meilleure replay-value par ses zones plus ouvertes (merci Arkane) et l'ajout d'un mode coopération. D'ailleurs, pour éviter une trop grande prise de risque, si le jeu de base est vendu 30 balles, l'édition Deluxe à 40 inclura un code spécial à refiler à un pote pour pouvoir y jouer avec lui (pote qui ne pourra néanmoins pas se lancer dans une partie solo).