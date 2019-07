Monster Hunter Iceborne : trailer de l'Acidic Glavenus

Parmi toutes les nouvelles grosses bébêtes de, c'est l'Acidic Glavenus qui vient aujourd'hui s'afficher avec son petit trailer pour montrer ses talents, troquant le feu pour l'acide qu'il projette grâce à sa queue (sans mauvaise pensée).Cette extension, qui sera la première et la dernière de cet épisode, sortira le 6 septembre sur PlayStation 4 comme sur Xbox One, puis quelques mois plus tard sur PC.