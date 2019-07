Digimon Survive donne quelques nouvelles

Bandai Namco s'est décidé à en dévoiler davantage surmais pas trop quand même puisqu'on devra se contenter de la cinématique d'introduction, et de deux pauvres visuels, chacun montrant l'une des situations possibles dans ce « tactical-RPG narratif » : les phases de dialogues avec choix (façon visual novel), et la partie tactique (justement).Avec une sortie prévue pour début 2020 sur tous les supports, nul doute que les prochaines semaines devraient être plus éloquentes (genre durant la période TGS) et on en profite pour rappeler qu'un nouveauest actuellement en développement, mais toujours maintenu dans le secret.