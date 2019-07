Nouvelle MAJ pour Super Dragon Ball Heroes

Bandai Namco annonce une seconde MAJ gratuite pour(sur PC et Switch), prévue le 7 août prochain et qui ajoutera notamment 17 nouvelles cartes dont Goku Ultra Instinct, Goku SSG ou encore King Vegeta et Beets, ces deux derniers tirés du nouveau films Broly. En outre, le mode éditeur accueillera de nouvelles options tandis qu'on se verra ajouter cinq nouvelles missions dans un jeu qui ne manque déjà pas de contenu.Enfin, du 10 au 18 août se tiendra un event avec du triple-XP et une campagne spéciale.