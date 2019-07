Modern Warfare montre son nouveau mode Gunfight

Nouveauté du mode multi de, le mode « Gunfight » vient se montrer plus en détails au travers de cette nouvelle vidéo tout juste publiée par Activision, et garantie sans hurlements d'influenceurs.Si vus n'avez pas suivi l'affaire il y a quelques jours, Gunfight, c'est tout simplement du 2V2 dans des maps très petites créées pour l'occasion, avec des sessions dont les manches ne dépasseront pas la quarantaine de secondes.Le reboot dearrivera le 25 octobre (PC/PS4/One) et a déjà un nouveau RDV le 1er août pour montrer les autres éléments de son multi.